 منصور بن مقرن يوجه بدخول ذوي الاحتياجات الخاصة “مجانا” في مهرجان أبها يجمعنا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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منصور بن مقرن يوجه بدخول ذوي الاحتياجات الخاصة “مجانا” في مهرجان أبها يجمعنا

منصور بن مقرن يوجه بدخول ذوي الاحتياجات الخاصة “مجانا” في مهرجان أبها يجمعنا
المناطق _ عسير
وجه نائب أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ، بدخول ذوي الاحتياجات الخاصة “مجانا” في كافة البرامج والفعاليات بمهرجان أبها يجمعنا المواكب لمناسبة اختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية ٢٠١٧ .
وأكد الأمير منصور بن مقرن، أن هذا الإجراء يعد أقل واجب يقدم لفئة غالية وعزيزة على قلوب الجميع، بهدف تفعيل دورهم ودمجهم في المجتمع، مشددا على كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بضرورة توافر مواقف خاصة لسيارات ذوي الاحتياجات في المواقع السياحية والترفيهية والمهرجانات، وتقديم التسهيلات لهم في ممرات الدخول والخروج ، ومنحهم الأولوية تقديرا لظروفهم الخاصة .
وقال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير رئيس اللجنة الإعلامية لمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ سعد بن عبدالله
آل ثابت ، أن توجيه نائب أمير منطقة عسير يعكس حرصه بذوي الاحتياجات الخاصة واهتمامه بحضورهم ومشاركتهم في كافة البرامج والفعاليات بلا استثناء ، تقديرا من سموه الكريم لهذه الفئة الغالية التي تحتاج إلى التعاون والتكافل من كافة فئات المجتمع .
ولفت آل ثابت إلى أن تنسيقا بدأ بين إمارة منطقة عسير وعدد من الجهات الحكومية والخاصة لتفعيل توجيه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن في هذا الشأن، ورصد ومعالجة كافة الملاحظات التي تهم ذوي الاحتياجات الخاصة .

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