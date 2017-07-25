مختصون: الفحص الشامل للاعب قبل بداية الموسم يقي من الموت المفاجئ

أكد استشاري الإصابات الرياضية الدكتور مبارك المطوع على أهمية الفحص الشامل قبل بداية الموسم ، مشيرا إلى أن أهميته تكمن في معرفة الحالة البدنية والطبية للاعب، مضيفاً أن ذلك يعتبر من أنظمة الفيفا للأندية المحترفة حيث يفيد الجهاز الفني والطبي في النادي لعمل البرامج اللياقية والعلاجية لكل لاعب حسب نتائج الفحص الشامل.

وفي ذات السياق أجرى لاعب النادي الأهلي تيسير الجاسم فحص شامل قبل بداية الموسم في مركز الفيفا الطبي بدبي، تحت إشراف الدكتور مبارك المطوع ممثل السعودية للمركز، والدكتور مراد الغرايري مدير المركز، وفي وقت سابق خضع لاعبي الأهلي معتز هوساوي وإسلام سراج وعلي عواجي لذات الفحوصات بالإضافة لعمل برامج تأهيلية وعلاجية لهم بذات المركز.

وأوضح الدكتور مبارك المطوع أن من أهم الفحوصات التي تعمل للاعب فحص القلب للرياضيين وفحوصات الدم الشاملة وعمل التقييم للعضلات والمفاصل لكل لاعب، معتبراً الفحص الشامل من أهم البرامج الوقائية لتفادي أي مشاكل صحية أو إصابات خلال الموسم.

ومن جانبه قال الدكتور مراد الغرايري مدير مركز الفيفا بدبي أن أي لاعب يمارس الرّياضة لأول مرة يجب القيام يفحص طبي عام و معمق بخصوص القلب و الجهاز الحركي “عضلات وعظام ومفاصل” و ذلك للتأكد من عدم وجود مشاكل جسدية من شأنها أن تشكل خطورة أثناء ممارسة الرّياضة .

وأوضح أن من المشاكل التي تشكل خطورة على حياة اللّاعب أمراض القلب ويجب التمييز بين أمراض القلب التي يمكن علاجها مثل أمراض الصمامات مثل حالة اللّاعب النيجيري كانو الذي خضع للجراحة ثم استأنف مٌمارسة الكرة بصفة طبيعية، وأمراض القلب التي لا تعالج مثل التضخم الوراثي لعضلات التي تستدعي توقيف اللّاعب على ممارسة الكرة و إلا قد يتعرض للموت المفاجئ أثناء الممارسة الرياضية مثل فوييه لاعب منتخب الكاميرون.

وأكد على أن أهمية الفحص الطبي قبل المنافسة تكمن في التشخيص المبكر و بالتالي تساعد في الوقاية من الموت المفاجئ أثناء ممارسة الرّياضة، موضحاً أن المشاكل التي لا تشكل خطورة على حياة اللّاعب ولكن تعيق اللّاعب على تطوير أداءه الفني مثل تشوهات سطح القدم والتي تتسبب في إصابات مثل اختلال توازن العضلات الخلفية و الأمامية للفخذ .