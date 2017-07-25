 مدير جامعة الملك خالد يوجه بإطلاق البث التجريبي للإذاعة الجامعية (KKU Radio) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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مدير جامعة الملك خالد يوجه بإطلاق البث التجريبي للإذاعة الجامعية (KKU Radio)

مدير جامعة الملك خالد يوجه بإطلاق البث التجريبي للإذاعة الجامعية (KKU Radio)
المناطق _ عسير

وجه معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بإطلاق البث التجريبي لإذاعة الجامعة (kku radio)، والتي يشرف عليها وينفذها المركز الإعلامي، بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات، ويتم بثها عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

ويتمثل البث في هذه المرحلة في تقديم عدد من الحوارات مع مسؤولي الجامعة، من خلال برنامج “المسؤول يتحدث”، وذلك حتى يتم تدشين الإذاعة رسمياً مطلع العام الجامعي القادم.

وتعد الإذاعة الذراع التدريبي الأول لطلاب وطالبات قسم الإعلام والاتصال بالجامعة، حيث يقوم الطلاب والطالبات بمهام الإعداد والمونتاج والتقديم لكافة برامجها.

ويمثل البث التجريبي النواة والمرحلة الأولى لإذاعة رسمية تبث من أستديوهات المركز الإعلامي بالجامعة، لتقديم خدمات إذاعية لمنسوبي ومنسوبات الجامعة بشكل يومي عبر منصة الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط  http://Radio.kku.edu.sa

يذكر أن أول الحوارات التي تم بثها عبر الإذاعة كان مع عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني،  ليسلط الضوء على دور العمادة في خدمة الطلاب والطالبات وإيضاح آلية القبول والتسجيل للعام الجامعي 1438/1439هـ، إضافة لآلية النقل والتحويل، وجملة من المحاور التي تهم الطالب الجامعي.

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