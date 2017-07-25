 أمير الباحة يرعى سباق الخيل بمحافظة العقيق غدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يرعى سباق الخيل بمحافظة العقيق غدا

أمير الباحة يرعى سباق الخيل بمحافظة العقيق غدا
المناطق _ الباحة
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة عصر غدٍ الأربعاء مهرجان سباق الخيل على كأس سموه والذي سيقام بنادي الفروسية بمحافظة العقيق.
وقد أكملت المحافظة واللجان العاملة استعداداتها التنظيمية لإقامة سباق الخيل والذي يتضمن شوطين شوط للخيول العربية الأصيلة وشوط للخيول الشعبية.
من جانبه شكر محافظ  العقيق غلاب بن غالب ابو خشيم سمو أمير المنطقة على هذه الرعاية الكريمة مؤكدا بأن المحافظة اكملت جميع استعداداتها لإقامة سباق الخيل على جائزة سمو أمير المنطقة بنادي الفروسية مشيرا بان رياضة الفروسية لها أهمية كبيرة في نفوس المواطنين والتي تستقطب الكبار والصغار من المواطنين والمقيمين لحضورها داعيا الجميع للحضور  والاستمتاع بمشاهدة السباق ومتابعة الإثارة في منافسات السباق

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