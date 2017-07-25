 المدرب المعيقل يقدم برنامج تدريبي ” إدارة وبناء فريق العمل الناجح ” بقاعة تدريب بلدية محافظة الدلم صباح الخميس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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المدرب المعيقل يقدم برنامج تدريبي ” إدارة وبناء فريق العمل الناجح ” بقاعة تدريب بلدية محافظة الدلم صباح الخميس

المدرب المعيقل يقدم برنامج تدريبي ” إدارة وبناء فريق العمل الناجح ” بقاعة تدريب بلدية محافظة الدلم صباح الخميس
المناطق _ سليمان الدخيل
تقيم إدارة الخدمة المجتمعية بالتعاون مع إدارة التدريب بالغرفة التجارية والصناعية بالخرج برنامج تدريبي يقدمه المدرب المستشار محمد بن عبدالله المعيقل صباح يوم الخميس 04/11/1438هـ الموافق 27/07/2017م تحت مسمى ” إدارة وبناء فريق العمل الناجح ” من الساعة 8 ص وحتى الساعة 12.30م بقاعة التدريب ببلدية محافظة الدلم .
حيث يستهدف البرنامج جميع الذين يرغبون في تنمية وتطوير مهاراتهم ضمن الفريق الناجح , وكذلك الأفراد في المستويات الإدارية المختلفة .
أبرز المحاور:-
مفهوم الفريق وأهمية فريق العمل وكيف تخطط لبناء الفريق وسمات الفريق الفعال ومعوقات تشكيل الفريق وفوائد إدارة و بناء فريق العمل .
البرنامج مجاني والعدد محدود للتسجيل التوجه لفرع الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الدلم بجانب stc وسيتم توزيع شهادات على المتدربين وهدايا للمتميزين بالبرنامج من قبل المدرب محمد المعيقل .
نبذة عن المدرب :-
– ماجستير إدارة اعمال.
– مدرب معتمد (CIPD)
 –  16سنه خبرة في إدارة الموارد البشرية..
– عضو في العديد من الجمعيات
– قدم العديد من الدورات التدريبية و التطويرية..
– له العديد من المبادرات التطوعية..

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