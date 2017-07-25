 أمير عسير يستقبل مدير عام فرع الرقابة والتحقيق بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير عسير يستقبل مدير عام فرع الرقابة والتحقيق بالمنطقة

أمير عسير يستقبل مدير عام فرع الرقابة والتحقيق بالمنطقة
المناطق _ عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بمكتبه بالإمارة مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بعسير سعيد الحارثي

وفي بداية اللقاء  رحب سمو أمير المنطقة ” بالحارثي ” متمنياً له التوفيق في مهام عمله مديراً لفرع الرقابة والتحقيق بالمنطقة .

وأعرب مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على إتاحة الفرصة للقاء بسموه وعلى ما تحظى به الهيئة من توجيه ودعم كبير ومتواصل من سموه  مؤكداً أن هذا الدعم سيكون له الأثر البالغ في قيام الهيئة بما أوكل إليها من مهام وواجبات  كما جرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم فرع الهيئة بالمنطقة.

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