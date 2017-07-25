الأمم المتحدة تحذر من حرب دينية بسبب أزمة الأقصى

حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الثلاثاء، من اندلاع حرب دينية، جراء التوتر بشأن المسجد الأقصى.

وطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال في القدس، داعيا إياها للتخلي عن الإجراءات التي اتخذتها في محيط الأقصى.

وأكد أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتزايد، مشددا على عدم قانونيته.

من جهتها، أكدت المرجعيات الدينية الفلسطينية في القدس، تمسكها بقرار عدم الدخول إلى المسجد الأقصى حتى تقييم الوضع بعد الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة.

وتعمل قوات الاحتلال الإسرائيلية على وضع بنى تحتية لمنظومة مراقبة في محيط الأقصى، بديلا لبوابات التفتيش وكاميرات المراقبة على مداخل المسجد.