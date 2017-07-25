 الأمم المتحدة تحذر من حرب دينية بسبب أزمة الأقصى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمم المتحدة تحذر من حرب دينية بسبب أزمة الأقصى أمير عسير يستقبل مدير عام فرع الرقابة والتحقيق بالمنطقة الدورة الثالثة لـ”مهرجان الكوميديا الدولي” تنطلق اليوم ب”أبها يجمعنا” المدرب المعيقل يقدم برنامج تدريبي ” إدارة وبناء فريق العمل الناجح ” بقاعة تدريب بلدية محافظة الدلم صباح الخميس “أبها عاصمة السياحة” أولى لوحات شارع الفن التفاعلية ال عاتي : القوائم الجديدة أظهرت مدى استفحال وانتشار تمدد الدعم القطري للتنظيمات الإرهابية نائب أمير منطقة عسير يتفقد مدينة الأمير سلطان الرياضية والمركز الحضاري بخميس مشيط “بالفيديو ” بطولة جندي تنقذ العشرات من الموت في سيناء المصرية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يناقش التسهيلات لنشاط عربات الأطعمة أمير الباحة يرعى سباق الخيل بمحافظة العقيق غدا مدير جامعة الملك خالد يوجه بإطلاق البث التجريبي للإذاعة الجامعية (KKU Radio) مختصون: الفحص الشامل للاعب قبل بداية الموسم يقي من الموت المفاجئ

الأمم المتحدة تحذر من حرب دينية بسبب أزمة الأقصى

الأمم المتحدة تحذر من حرب دينية بسبب أزمة الأقصى
المناطق - وكالات

حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الثلاثاء، من اندلاع حرب دينية، جراء التوتر بشأن المسجد الأقصى.
وطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال في القدس، داعيا إياها للتخلي عن الإجراءات التي اتخذتها في محيط الأقصى.

وأكد أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتزايد، مشددا على عدم قانونيته.

من جهتها، أكدت المرجعيات الدينية الفلسطينية في القدس، تمسكها بقرار عدم الدخول إلى المسجد الأقصى حتى تقييم الوضع بعد الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة.

وتعمل قوات الاحتلال الإسرائيلية على وضع بنى تحتية لمنظومة مراقبة في محيط الأقصى، بديلا لبوابات التفتيش وكاميرات المراقبة على مداخل المسجد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>