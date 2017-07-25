لحمية صحية .. عليك بـ 9 أنواع حبوب

وبحسب ما نقل موقع مجلة “رجيم”، تنصح أخصائية التغذية، كريستال بدروسيان، بتناول 9 حبوب أثناء الريجيم الصحي، أولها بذور الشيا، ذلك أن ملعقتين منها تحتويان على 10 غرامات من الألياف.

ويساعد الأرز البري بدوره من يلتزمون حمية صحية، نظرا لما فيه من منافع لصحة القلب، فضلا عن احتوائه البروتين والمواد المضادة للتأكسد وحمض الفوليك.

أما حبوب اليقطين فتزود الجسم بالطاقة، وهي غنية بالمغنزيوم، وبوسع من يتبعون حمية أن يضيفوها إلى الحساء أو السلطة، فيما توفر بذور الرمان فيتامين س ومواد مضادة للأكسدة.

وتمد حبوب الكينوا جسم الإنسان بالبروتين، كما توفر حبوب الكتان أحماض “الأوميغا 3″، لاسيما لمن لا يتناولون كميات كافية من السمك.

وتحث الخبيرة على الاستعانة ببذور القنب لما فيها من بروتين، وبذور الشمس للتزود بفيتامين “إي”، إضافة إلى بذور السمسم الغنية بكل من البروتين والدهون الصحية.