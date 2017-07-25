 لحمية صحية .. عليك بـ 9 أنواع حبوب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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لحمية صحية .. عليك بـ 9 أنواع حبوب

لحمية صحية .. عليك بـ 9 أنواع حبوب
المناطق - الرياض

يعتقد كثيرون أن الدخول في حمية غذائية لخسارة الوزن يعني حرمان أنفسهم من الطعام، لكنهم قلما ينتبهون إلى وجود حبوب غنية بالمغذيات، تحوي نسبة محدودة من السعرات الحرارية.

وبحسب ما نقل موقع مجلة “رجيم”، تنصح أخصائية التغذية، كريستال بدروسيان، بتناول 9 حبوب أثناء الريجيم الصحي، أولها بذور الشيا، ذلك أن ملعقتين منها تحتويان على 10 غرامات من الألياف.

ويساعد الأرز البري بدوره من يلتزمون حمية صحية، نظرا لما فيه من منافع لصحة القلب، فضلا عن احتوائه البروتين والمواد المضادة للتأكسد وحمض الفوليك.

أما حبوب اليقطين فتزود الجسم بالطاقة، وهي غنية بالمغنزيوم، وبوسع من يتبعون حمية أن يضيفوها إلى الحساء أو السلطة، فيما توفر بذور الرمان فيتامين س ومواد مضادة للأكسدة.

وتمد حبوب الكينوا جسم الإنسان بالبروتين، كما توفر حبوب الكتان أحماض “الأوميغا 3″، لاسيما لمن لا يتناولون كميات كافية من السمك.

وتحث الخبيرة على الاستعانة ببذور القنب لما فيها من بروتين، وبذور الشمس للتزود بفيتامين “إي”، إضافة إلى بذور السمسم الغنية بكل من البروتين والدهون الصحية.

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