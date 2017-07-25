 قرقاش: سجل قطر مأساوي ومظلومية تصريحاتها “مذهل” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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قرقاش: سجل قطر مأساوي ومظلومية تصريحاتها “مذهل”

قرقاش: سجل قطر مأساوي ومظلومية تصريحاتها “مذهل”
المناطق - الرياض

قال الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشئون الخارجية، إن مظلومية التصريحات القطرية مذهل، وتحمل المسئولية عن السلوك غائب تمامًا، وكأن الدول الأربع اتخذت إجراءاتها؛ لأن المنطقة بحاجة إلى مزيد من التوتر.

وأضاف «قرقاش»، في تغريدة له عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «بقدرة قادر أصبحت مكافحة الإرهاب والسيادة وعدم التدخل أولويات قطرية، كم نود أن نصدق الطرح الإعلامي الجديد، ولكن السجل ماثل أمامنا بكل مأساوية».

وتابع: «الخروج من الأزمة يعرقله عدم الإقرار بضررك لجيرانك، وغياب الموضوعية يقود لتعقيد الأزمة في دهاليز الشكاوى، طريق مظلم لن يؤدي إلى نتيجة».

وأضاف: «الخطاب القطري الحالي، مكابر وعالي الصوت، ويفتقد إلى النفس الخليجي التقليدي، خطاب يفتقد الصراحة مع ماضيه وممارسته، بل يريد أن يفرض تسويته بشروطه».

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