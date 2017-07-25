نائب خادم الحرمين يلتقي قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي

التقى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام بجدة مساء اليوم قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الفريق أول جوزيف فوتيل .

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائي خاصة في الجانب العسكري ، والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة .

حضر اللقاء معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، و صاحب السمو الملكي الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات البرية، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال العتيبي .

فيما حضر من الجانب الأمريكي القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالرياض كريس هنزيل، ورئيس بعثة التدريب العسكرية الأمريكية في المملكة اللواء بيتر أوتلي، والملحق العسكري الأمريكي بالرياض المقدم آدم كورديش .

