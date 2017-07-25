 مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية بدورته الثالثة يكرم المجلس السابق” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية بدورته الثالثة يكرم المجلس السابق”

مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية بدورته الثالثة يكرم المجلس السابق”
المناطق - محمد الغبيشي
بحضور مدير إدارة الجمعيات الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ خالد العايد ونخبة من المتخصصين وعلى هامش الملتقى التشاوري لإعداد الخطة الإستراتيجية للجمعية السعودية للإدارة الصحية وفق رؤية المملكة 2030، كرم مجلس إدارة الجمعية بدورته الثالثة أعضاء مجلس الجمعية بدورته السابقة،  على جهودهم التى بذلوها لخدمة التخصص والمتخصصين التي كان له الأثر الإجابي على التخصص وعلى الجمعية ومنسوبية.  من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية الدكتور/ خالد خضر شكره وتقديره للمجلس السابق بحضور رئيس مجلس الإدارة سابقا الدكتور ابراهيم الملحم ونائب الرئيس الدكتور علي الشايع وبقية أعضاء المجلس السابق مثمنا ماقدموه من جهود وإنجازات  ملموسة تحققت، منوها بأن مجلس إدارة  الجمعية السعودية بدورته الحالية سيكمل مسيرة التطوير والتحسين لتحقيق رؤية الجمعية التي تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠

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