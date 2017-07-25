الهلال يتعادل مع “بنيڤيتو الإيطالي” في أولى مبارياته التجريبية

تعادل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره فريق “بنيڤيتو الإيطالي” بهدف لكل منهما، في أولى مباريات الفريق التجريبية بمعسكره التحضيري المقام حاليًا بالنمسا، حيث أحرز هدف الهلال محترف الفريق البرازيلي “ليو بوناتيني” بعد أن استغل عرضية اللاعب “ياسر الشهراني” في الدقيقة (90) من زمن الشوط الثاني، وبدأ مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” المباراة بكل من (عبدالله المعيوف، محمد البريك، أسامه هوساوي، عبدالله الزوري، عبدالملك الخيبري، نيكولاس ميليسي، كارلوس ادواردو، سلمان الفرج، نواف العابد وعمر خربين)، فيما أشرك في الشوط الثاني كلاً من (علي الحبسي، ياسر الشهراني، محمد جحفلي، علي البليهي، حسن كادش، عبدالله عطيف، فيصل درويش، محمد الشلهوب، ماتياس بريتوس، سالم الدوسري وياسر القحطاني)، وفي الدقيقة (70) من زمن الشوط الثاني أشرك “دياز” (مختار فلاته وليو بوناتيني) بدلاً عن الثنائي (محمد الشلهوب وياسر القحطاني).

هذا ومنح الجهاز الفني لاعبي الفريق راحة يوم غد الأربعاء؛ نظير المجهود الذي بذلوه خلال الفترة الماضية.