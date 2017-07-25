الاتحاد الآسيوي يعيد توزيع المداخيل المالية لدوري أبطال آسيا 2018م

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إجراء تعديلات في بطولة دوري أبطال آسيا، ثاني أكبر بطولة للأندية على المستوى العالمي من الناحية المالية، من خلال إعادة توزيع المداخيل المالية لمكافأة الأندية التي تبلغ الأدوار الإقصائية في عام 2018، النسخة المقبلة حيث يحصل كل فريق على 50 ألف دولار إضافية على كل فوز و10 آلاف دولار للتعادل.

وستضاف هذه العوائد إلى عوائد المشاركة في كل مرحلة، والتي يحصل من خلالها الفائز باللقب على ثلاث ملايين دولار، مقابل 1.5 مليون دولار للوصيف.

وقررت اللجنة منح شرف تنظيم بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2018 إلى إندونيسيا، وتقام البطولة في الفترة من 18 أكتوبر ولغاية الرابع من نوفمبر 2018، في حين تستضيف ماليزيا بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2018 في الفترة من 20 سبتمبر ولغاية السابع من أكتوبر 2018.

وتواصل لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العمل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الإماراتي لكرة القدم من أجل ضمان عدم تأثر بث مباريات دوري أبطال آسيا والتصفيات الآسيوية لكأس العالم، من أجل ضمان الحقوق التجارية للاتحاد القاري.

وأعربت اللجنة عن امتنانها للاتحادين السعودي والإماراتي على جهودهما من أجل مساعدة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لبث المباريات المقبلة.

وسوف يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمراقبة الموقف بشكل منتظم من الجانب التنظيمي، وسوف يتابع التعاون المستمر بين الاتحادين السعودي والإماراتي لكرة القدم من أجل ضمان حصول ملايين المشاهدة في قارة آسيا على خدمة بث المباريات.

وسوف يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أيضاً التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال المباراتين المهمتين في تصفيات كأس العالم، واللتين سوف تقامان في الإمارات والسعودية، حيث أن مباريات الدور النهائي من تصفيات كأس العالم تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

من جهة أخرى قررت اللجنة وبطلب من الاتحاد الهندي لكرة القدم، منح استثناء خاص لدوري السوبر الهندي، والذي سوف يقام بذات الوقت مع الدوري الهندي لمدة ستة أو سبعة أشهر في عامي 2017 و2018، ليكون حل مؤقت قبل دمج البطولتين.

وكان الاتحاد الهندي لكرة القدم قدم توصية إلى الاتحاد الآسيوي باعتماد دوري السوبر الهندي مكان كأس الاتحاد الهندي، والذي يشارك الفائز فيه بالأدوار التمهيدية لكأس الاتحاد الآسيوي.

وقررت اللجنة أن يشارك بطل الدوري الهندي في تصفيات دوري أبطال آسيا، في حين يشارك بطل دوري السوبر في تصفيات كأس الاتحاد الآسيوي، على شرط أن تلتزم جميع الأندية بتعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وخاصة نظام ترخيص الأندية اعتباراً من عام 2018.

وسوف يتم إعادة تقييم الوضع بشكل سنوي، مع اشتراط التزام الأندية بنظام ترخيص الأندية والصعود والهبوط ونظام تحديد عدد اللاعبين الأجانب، وذلك في أعقاب خارطة الطريق التي تم التوصل إليها بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأطراف اللعبة في الهند.