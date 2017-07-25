 بالصور.. ميسي ورونالدو ونيمار في أغلى وأغرب معلب “من القش” في روسيا! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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بالصور.. ميسي ورونالدو ونيمار في أغلى وأغرب معلب “من القش” في روسيا!

بالصور.. ميسي ورونالدو ونيمار في أغلى وأغرب معلب “من القش” في روسيا!
رويترز

بنى عاملون في مزرعة فلاحية تابعة لبلدة “كراسنوي”الواقعة في إقليم ستافروبول، ملعبا من القش أطلق عليه اسم “زينيت أرينا”، استضاف عدة مباريات من كأس القارات 2017، في روسيا.

واستغرق بناء ملعب القش، الذي أطلق عليه اسم “زينيت أرينا”، 5 أيام وبتكلفة بلغت 41 ألف روبل، أي ما يعادل 680 دولارا فقط، وعلقت عند مدخل الملعب لوحة مكتوب عليها “لم يسرق أو يهدر ولو روبل واحد!”.

وقال مدير المزرعة رومان بونوماريف، لقد قررنا تسمية ملعب القش بـ “زينيت أرينا” من باب السخرية، في إشارة إلى أن بناء “زينيت أرينا” استغرق 10 سنوات، وبتكلفة باهظة بلغت عشرات المليارات من الروبلات، ليصبح أحد أغلى الملاعب في العالم.

وقال مدير المزرعة: “لم نفعل أي مشروع، فقط وضعنا القش المكدس بدقة”.

وأكد رومان بونوماريف أن الملعب هو دائما في خدمة الشباب المحليين، وسيستضيف في أواخر شهر يوليو/تموز الجاري، كأس العالم لكرة القش.

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