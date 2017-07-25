 الإمارات تختبر بنجاح مفاعلها النووي تمهيدا لتشغيله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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الإمارات تختبر بنجاح مفاعلها النووي تمهيدا لتشغيله

الإمارات تختبر بنجاح مفاعلها النووي تمهيدا لتشغيله
المناطق - أبوظبي

قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم الثلاثاء إن المحطة النووية الثانية في مفاعل “براكة” اجتازت اختبار التوازن المائي البارد بكفاءة ونجاح، وذلك تمهيدا لبدء التشغيل.

وذكرت المؤسسة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الاختبار يمثل خطوة مهمة نحو توفير طاقة آمنة وفعالة في مشروع الإمارات النووي الذي يجري تنفيذه حاليا في موقع براكة غربي أبوظبي.

ومحطة “براكة” هي أول موقع في العالم يجري فيه بناء أربع محطات نووية، متطابقة في آن واحد، متقدما على مواقع نووية في دول أخرى.

وأعلنت الإمارات، التي تعد أول دولة خليجية تبدأ في بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء، منتصف العام الماضي عن تأسيس شركة “نواة للطاقة”، التي ستتولى مسؤولية تشغيل محطات الطاقة النووية في “براكة”.

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