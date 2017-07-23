 بناءً على توجيهات أمير جازان لجنة مختصة تطلع على مشروع مستشفى النساء والولادة بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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بناءً على توجيهات أمير جازان لجنة مختصة تطلع على مشروع مستشفى النساء والولادة بجازان

بناءً على توجيهات أمير جازان لجنة مختصة تطلع على مشروع مستشفى النساء والولادة بجازان
المناطق - جازان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقه وسمو نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد اجتمعت اليوم الثلاثاء اللجنة المكلفة بالوقوف على مشروع مستشفى النساء والولادة بجازان والمكونة من كل من د.عائض الشهراني مدير عام الشؤن الصحيه والمهندس طارق الشامي من الاداره العامه للمشاريع في وزارة الصحة والمهندس علي عبد الله زكري مدير الشؤن الهندسيه في صحة جازان ومن مجلس المنطقة كلاً من المهندس محمد بن يحيى عجيبي رئيس لجنة متابعة وتنسيق المشارع في مجلس المنطقه واللواء هاشم داود صيقل عضو مجلس المنطقة والمهندس حسن يحي عتودي عضو مجلس المنطقه والأستاذ عبدالله بن حسن الحازمي سكرتير لجنة تنمية الصحة والبيئة، وبحضور مقاول المشروع والاستشاري بموقع المشروع، حيث استعرضت اللجنة مراحل التنفيذ والعوائق التي أدت لتأخر الانجاز وخطة المقاول لتسريع وتيرة العمل
وتم الاتفاق على خطة متابعه يومية وأسبوعية وعقد اجتماعات شهرية في الموقع حتى انتهاء المشروع
كما وعد المهندس طارق الشامي بدعم المقاول ومساعدته في الوصول لحلول تمكنه من إتمام المشروع والتغلب على أي عوائق يواجهها.

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