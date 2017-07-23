 طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر بسبب بلاغ كاذب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر بسبب بلاغ كاذب

طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر بسبب بلاغ كاذب
المناطق - وكالات

توقفت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية في مطار هواري بومدين في العاصمة الجزائرية وهي في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء المغربية بسبب بلاغ كاذب بوجود قنبلة على متنها.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية عن مصدر ملاحي أن “الهبوط الاضطراري كان بعد بلاغ بوجود قنبلة على متن الطائرة، أظهرت عمليات تفتيش أنه كاذب”.

ووفقا للمصدر الملاحي فقد “تنقلت فرق البحث والتدخل التابعة للشرطة الجزائرية  فور هبوط الطائرة إلى مدرج المطار وقامت بعملية تفتيش دقيقة لكافة أجزاء الطائرة وأمتعتها، مستعملة أجهزة الكشف عن المتفجرات لكنها لم تعثر على شيء”.

وأضاف المصدر الملاحي أنه “بعد التأكد من سلامة الطائرة أعطيت الإذن بإعادة إقلاعها نحو وجهتها الأصلية وهو مطار مدينة الدار البيضاء المغربية”.

وبحسب قناة النهار التلفزيونية الجزائرية، فإن التحقيقات الأولية التي قامت بها الشرطة الجزائية تفيد بأن “البلاغ الكاذب قدمته مسافرة مغربية مقيمة في اليمن وتعاني من اضطرابات نفسية”.

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