“التعليم” تدرس دمج مرحلة “التمهيدي” مع الصفين الأول والثاني وإسناد تدريسها للمعلمات

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، قراراً بتشكيل لجنة لدراسة دمج مرحلة الطفولة المبكرة (تمهيدي 2 وتمهيدي 3) مع الصفين الأول والثاني والثالث على أن تسند تدريسها لمعلمات، على أن ترفع دراسة اللجنة وآلية تنفيذها للوزير خلال ثلاثة أشهر،يحدد فيها النمو المتوقع خلال السنوات العشر القادمة واحتياج المعلمات وفائض المعلمين.

وتشكلت اللجنة برئاسة وكيل الوزراة للتعليم “بنات” وعضوية كلاً من: مدير عام التخطيط , ومدير عام رياض الأطفال , ومدير عام سياسات المناهج , مدير عام التعليم الأهلي , مدير عام الإشراف بوكالة المباني , ومدير عام المزانية , وممثليْن من الإشراف التربوي ” بنين , بنات” , وممثل من الإدارة العامة لشؤون المعلمين.

وستحدد اللجنة الاحتياج من المدارس اللازمة لدمج مرحلة رياض الأطفال مع الصفين الأول والثاني الابتدائي في ضوء بيانات الطلاب المسجلين والنمو المتوقع خلال السنوات العشر القادمة , بالإضافة إلى المدارس القائمة التي يمكن الاستفادة منها، وتحديد الاحتياج من المدارس الجديدة في كل إدارة تعليم , و تحديد الاحتياج من المعلمات، والفائض المتوقع من المعلمين , و ا لمتطلبات الفنية والتجهيزات اللازمة , و إعداد خطة للتحول يحدد بها الجدول الزمني، مع مراعاة إمكانية التطبيق , و دراسة التكاليف اللازمة لتنفيذ خطة التحول، وتحديد التدفقات المالية السنوية اللازمة.

وأشار القرار إلى رفع دراسة اللجنة وآلية تنفيذها للوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، كما يمكن للجنة الاستفادة بمن تراه من ذوي الاختصاص من المستشارين، وتضمن القرار بالصرف على الدراسة من مخصصات مبادرة رياض الأطفال.