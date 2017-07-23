ترامب: “حزب الله” يمثل خطرا على لبنان والمنطقة ويفاقم مأساة سوريا

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “حزب الله” اللبناني يمثل خطرا على الشعب اللبناني والمنطقة بأسرها، وذلك في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في البيت الأبيض.

وأكد ترامب في مؤتمر صحفي دعم بلاده للجيش اللبناني باعتباره الحامي الوحيد الذي يحتاجه لبنان، مؤكدا أن المساعدة الأمريكية للجيش اللبناني تدعم محاربة “داعش” والجماعات الإرهابية الأخرى.

وأشار ترامب إلى أنه سيتحدث غدا الأربعاء عن العقوبات المتوقعة على “حزب الله” اللبناني ودوره في الأزمة السورية.

وقال ترمب إن “حزب الله هو تهديد للدولة اللبنانية، للشعب اللبناني وللمنطقة برمتها، ويفاقم المأساة الإنسانية في سوريا بدعم من إيران”.

كما أشاد بجهود لبنان لحماية حدوده لمنع تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية من كسب موطئ قدم لها داخل البلد ووعد باستمرار المساعدة الأميركية، مشيراً إلى أن “مساعدة أميركا يمكن أن تساهم في ضمان أن يكون الجيش اللبناني هو المدافع الوحيد الذي يحتاجه لبنان”.

واتهم الرئيس الأميركي رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بارتكاب جرائم “فظيعة” ضد الانسانية وتعهد منع نظامه من شن مزيد من الهجمات الكيمياوية، قائلاً: “لست معجباً بالأسد. أعتقد بالتأكيد أن ما فعله لهذا البلد وللإنسانية فظيع (…) لست شخصاً سينظر إلى ذلك ويدعه يفلت (مما فعله) بعد ما حاول القيام به وما قام به مراراً”.

من جانبه أعرب الحريري عن شكره “للجهود الأمريكية المبذولة في لبنان لحماية الاستقرار السياسي والاقتصادي”، مشيرا إلى أنه بحث مع ترامب “الضغوط التي يواجهها لبنان نتيجة النزوح السوري ورؤية الحكومة في مواجهة الأزمة”.

وبخصوص ملف العقوبات الأمريكية على شركات لبنانية قال الحريري “سنستكمل التعاون (مع واشتطن) ونحن على اتصال مع الكونغرس للوصول إلى تفاهمات حول قراراته”.