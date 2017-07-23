 مدير جامعة تبوك يعتمد نتائج القبول للعام القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير جامعة تبوك يعتمد نتائج القبول للعام القادم ترامب: “حزب الله” يمثل خطرا على لبنان والمنطقة ويفاقم مأساة سوريا الحكم بسجن مواطن 10 سنوات لتأييده “داعش” وسبه لولاة الأمر في تويتر “التعليم” تدرس دمج مرحلة “التمهيدي” مع الصفين الأول والثاني وإسناد تدريسها للمعلمات رئيس جديد للهند من طبقة “الداليت المنبوذة” طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر بسبب بلاغ كاذب بناءً على توجيهات أمير جازان لجنة مختصة تطلع على مشروع مستشفى النساء والولادة بجازان هيئة الاتصالات تلغي سياسة الاستخدام العادل على باقات الإنترنت اللامحدودة الأردن: لا صفقات ولا تفاوض في حادثة السفارة الإسرائيلية الإمارات تختبر بنجاح مفاعلها النووي تمهيدا لتشغيله بالصور.. ميسي ورونالدو ونيمار في أغلى وأغرب معلب “من القش” في روسيا! الاتحاد الآسيوي يعيد توزيع المداخيل المالية لدوري أبطال آسيا 2018م

مدير جامعة تبوك يعتمد نتائج القبول للعام القادم

مدير جامعة تبوك يعتمد نتائج القبول للعام القادم
المناطق - تبوك
اعتمد معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي نتائج الترشيح للقبول للعام الدراسي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ في المقر الرئيس بتبوك والكليات الجامعية بالمحافظات.
هذا ووجه معالي مدير الجامعة باستقبال المراجعين والمراجعات في عمادة القبول والتسجيل ابتداء من يوم الخميس ١٤٣٨/١١/٤هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس ١٤٣٨/١١/١١هـ، حيث سيتم استقبال المراجعين في عمادة القبول والتسجيل بمقر الجامعة، واستقبال المراجعات في مقر العمادة بشطر الطالبات في حي المهرجان بتبوك.
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور سعد بن مطلق المطيري ‏أن عدد المرشحين للقبول بلغ (٦٧٤٨) مرشح ومرشحة، وأكد الدكتور المطيري أن على المرشحين تثبيت الترشيح وذلك لضمان القبول وحجز مقعد بالجامعة من خلال الدخول على بوابة الإلكترونية، حيث سيتم الغاء الترشيح في حال عدم تثبيت القبول، علماً أن آخر موعد للتثبيت يوم الخميس ١٤٣٨/١١/١١هـ.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>