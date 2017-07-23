مدير جامعة تبوك يعتمد نتائج القبول للعام القادم

اعتمد معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي نتائج الترشيح للقبول للعام الدراسي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ في المقر الرئيس بتبوك والكليات الجامعية بالمحافظات.

هذا ووجه معالي مدير الجامعة باستقبال المراجعين والمراجعات في عمادة القبول والتسجيل ابتداء من يوم الخميس ١٤٣٨/١١/٤هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس ١٤٣٨/١١/١١هـ، حيث سيتم استقبال المراجعين في عمادة القبول والتسجيل بمقر الجامعة، واستقبال المراجعات في مقر العمادة بشطر الطالبات في حي المهرجان بتبوك.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور سعد بن مطلق المطيري ‏أن عدد المرشحين للقبول بلغ (٦٧٤٨) مرشح ومرشحة، وأكد الدكتور المطيري أن على المرشحين تثبيت الترشيح وذلك لضمان القبول وحجز مقعد بالجامعة من خلال الدخول على بوابة الإلكترونية، حيث سيتم الغاء الترشيح في حال عدم تثبيت القبول، علماً أن آخر موعد للتثبيت يوم الخميس ١٤٣٨/١١/١١هـ.