ترقية الدكتور محمد عسيري إلى درجة أستاذ دكتور بجامعة تبوك

صدر قرار معالي مدير جامعة تبوك بترقية الدكتور محمد بن عبدالله عسيري الأستاذ المشارك في قسم التربية وعلم النفس بكلية التربية والاداب إلى درجة أستاذ دكتور في التربية وعلم النفس.

الجدير بالذكر أن البروفيسور محمد عسيري يمتلك خبرة إدارية وأكاديمية كبيرة، حيث تقلد العديد من المناصب في جامعة تبوك منها عميد شؤون الطلاب وعميد الدراسات العليا والبحث العلمي، كما عمل مستشارأ غير متفرغ في وزارة التعليم العالي سابقاً، وشارك بعضوية ورئاسة العديد من اللجان والمجالس والمجلات العلمية، ويشغل حالياً منصب مساعد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ورئيس هيئة تحرير مجلة جامعة تبوك للعلوم الإنسانية والاجتماعية.