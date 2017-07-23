 حرس الحدود يحبط تهريب 128 كغم من الحشيش في جازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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حرس الحدود يحبط تهريب 128 كغم من الحشيش في جازان

حرس الحدود يحبط تهريب 128 كغم من الحشيش في جازان
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود  بأنه استمراراً لجهود رجال حرس الحدود في متابعة ورصد  الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة ، فقد رصدت الدوريات البحرية بحرس الحدود بمنطقة جازان بعد توفيق الله تعالى  يوم الاثنين الموافق ٢ /١١ / ١٤٣٨هـ  هدف بحري  عبر مسؤوليات قطاع بيش بمنطقة جازان قادماً من السواحل اليمنية أثناء محاولته تهريب كمية من مادة الحشيش المخدر .. وعلى الفور تم توجيه الدوريات البحرية لموقع الحدث والتي اتضح بعد اعتراضها ومحاصرتها للهدف انه قارب بحري على متنه(٤) أربعة أشخاص من الجنسية اليمنية  حيث تم القبض عليهم وبتفتيشهم وتفتيش القارب تم العثور على مامجموعه (١٢٨،٥٥) مائة وثمانية وعشرون كيلو جراماً وخمسة وخمسون جراماً من مادة الحشيش المخدر ، كما تم في حينه المباشرة في إستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص  و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى .
وأكد المتحدث الرسمي بأن حدود المملكة ستكون بعون الله وتوفيقه عصية على كل من يسعى لتجاوزها بطرق غير مشروعة أو يحاول تهريب الممنوعات عبرها وذلك بما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات و إمكانات للتصدي لأي  محاولات تجاوز او تهريب والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف والله ولي التوفيق.

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