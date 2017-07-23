 نادي الجوف يختتم رحلة الأبطال بزيارة محافظة الوجه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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نادي الجوف يختتم رحلة الأبطال بزيارة محافظة الوجه

نادي الجوف يختتم رحلة الأبطال بزيارة محافظة الوجه
المناطق - محمد الحسن

اختتم نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة برنامجه الخاص “رحلة الأبطال في زيارة آثار الشمال” بزيارة إلى محافظة الوجه و ذلك للتعرف على البعد التاريخي للمحافظة و مشاهدة مقوماتها الحضارية والسياحية.
فقد قام النادي بزيارة إلى المدينة القديمة و الاطلاع على القصور و المباني التي تضمها ، بالإضافة إلى دور هيئة السياحة والتراث الوطني في تطوير هذه الأماكن و المحافظة عليها .
كما قام الفريق بزيارة إلى ساحل الوجه و الميناء التجاري له ، وقام الفريق بزيارة الشاطئ الرملي من خلال رحلة ترفيهية للاعبين .
هذا وبين رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح اعجابه و اعجاب أعضاء النادي بما شاهدوه في محافظة الوجه من أماكن تاريخية موضحًا بأن وجود هذه الأماكن سوف يجعل المحافظة من أهم الأماكن التي ستكون وجهة سياحية لما تملكه من مقومات متميزة للسياحة .
و قدم المريح شكره و تقديره لأهالي الوجه على ما لمسه أعضاء النادي من حسن الضيافة و حفاوة الاستقبال و هما أمران غير مستغربان على أهل الوجه الكرام .

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