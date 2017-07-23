دراسة: آلام “الكتف” أحد أعراض الإصابة بأمراض “القلب”

كشفت دراسة تم نشرها مجددًا في مجلة الطب المهني والبيئي عن وجود صلة بين آلام الكتف والمفاصل والأوتار وخطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم والسكري.

ويعاني معظم الأشخاص الذين يعملون في المجالات التي تحتاج إلى جهد عضلي من تفاقم آلام المفاصل والكتف والعضلات والأوتار العضلية إلا أن ذلك لا يعد السبب الوحيد المختبئ وراء هذه الآلام التي قد تكون أحد الأعراض المبكرة للإصابة بمشاكل قلبية خطيرة.

وقام الباحثون بفحص حوالي 1.226 عاملاً في قطاع النجارة والمصانع، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من آلام في الكتف والمفاصل وخاصة الكفة المدورة أكثر عرضة بخمسة أضعاف للإصابة بأمراض القلب بالمقارنة من أقرانهم الذين لايشتكون من آلام المفاصل.

وفي سياق مماثل، وجدت دراسة سابقة في نفس المجال أن الأشخاص المهددين بخطر الإصابة بأمراض القلب يعانون بالغالب من متلازمة النفق الرسغي وإلتهاب أخيل وغيرها من الاضطرابات العضلية والعظمية.

وبحسب الباحث الرئيسي في الدراسة الطبيب كيرت هيجمان من جامعة يوتا: “إن الأسباب التي تربط بين آلام الكتف وأمراض القلب أو العكس بالعكس ليست واضحة بشكل كامل، ولكن تم ملاحظة وجود ارتباط واضح بين تدفق الدم وضعف إمدادته لدى الأشخاص الذين يعانون من آلام الكفة المدورة مما يدل على وجود خلل في عمل القلب. ومن جهة أخرى، يمكن أن تخفف السيطرة على مستويات ضغط الدم والكولسترول من آلام الكتف والمفاصل بشكل عام”.