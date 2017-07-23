 وظائف شاغرة لدى مصفاة “أرامكو ساسرف” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. عراقي يتحدى السعوديين في لهجاتهم !! سيارة كهربائية لـ”تويوتا” سريعة الشحن.. تعرف على موعد الطرح تصريحات “الفالح” تقفز بأسعار النفط 3 % هاشتاق #سايق_كريم_يغتصب_مواطنه يتصدر الترند .. وشركة “كريم” ترد ببيان وظائف شاغرة لدى مصفاة “أرامكو ساسرف” دراسة: آلام “الكتف” أحد أعراض الإصابة بأمراض “القلب” نادي الجوف يختتم رحلة الأبطال بزيارة محافظة الوجه حرس الحدود يحبط تهريب 128 كغم من الحشيش في جازان ترقية الدكتور محمد عسيري إلى درجة أستاذ دكتور بجامعة تبوك مدير جامعة تبوك يعتمد نتائج القبول للعام القادم ترامب: “حزب الله” يمثل خطرا على لبنان والمنطقة ويفاقم مأساة سوريا الحكم بسجن مواطن 10 سنوات لتأييده “داعش” وسبه لولاة الأمر في تويتر

وظائف شاغرة لدى مصفاة “أرامكو ساسرف”

وظائف شاغرة لدى مصفاة “أرامكو ساسرف”
المناطق - الرياض

أعلنت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بمقر الشركة ومشاريعها في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مخطط صيانة: شهادة الدبلوم في تخصصات (الصيانة والمعدات الدورية، الميكانيكية)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

2- مهندس إستراتيجيات الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الآلات، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

3- مهندس تصميم ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

4- مهندس إزالة العيوب: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

5- مفتش معدات: شهادة الدبلوم في التفتيش، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23/ 9/ 2017م.

تفاصيل أكثر 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>