وظائف شاغرة لدى مصفاة “أرامكو ساسرف”

أعلنت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بمقر الشركة ومشاريعها في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مخطط صيانة: شهادة الدبلوم في تخصصات (الصيانة والمعدات الدورية، الميكانيكية)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

2- مهندس إستراتيجيات الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الآلات، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

3- مهندس تصميم ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

4- مهندس إزالة العيوب: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

5- مفتش معدات: شهادة الدبلوم في التفتيش، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23/ 9/ 2017م.

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