هاشتاق #سايق_كريم_يغتصب_مواطنه يتصدر الترند .. وشركة “كريم” ترد ببيان

أعلنت شركة “كريم” لسيارات الأجرة، في بيان ردت فيه على هاشتاق متداول على “تويتر” #سايق_كريم_يغتصب_مواطنه، الذي يتهم أحد سائقيها باغتصاب راكبة في القصيم، مهددة بمقاضاة الناشرين لهذه الإشاعات.

وقالت الشركة إنها تابعت تغريدات عبر بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن أحد “كباتن” كريم قد اعتدى على سيدة في منطقة القصيم، مؤكدةً أن هذه القضية لا تمت لشركة وكباتن كريم بأي صلة كانت.

وأضافت أنه وحمايةً لصورة سائقي الشركة الذين يقومون بعملهم وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، فإن الشركة تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من روّج لهذه الأخبار الملفقة.

وأكدت في بيانها أن إجراءات تسجيل الكباتن في منصة الشركة تبدأ من التسجيل الإلكتروني، ثم التدريب المباشر في مكاتب الشركة، والحصول على صحيفة الحالة الجنائية والوثائق الرسمية، وهي إجراءات تقوم بها الشركة لحماية أمن وسلامة ملايين المستخدمين في أكثر من 50 مدينة بالمملكة.