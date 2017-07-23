 تصريحات “الفالح” تقفز بأسعار النفط 3 % | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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تصريحات “الفالح” تقفز بأسعار النفط 3 %

تصريحات “الفالح” تقفز بأسعار النفط 3 %
المناطق - الرياض

صعدت أسعار النفط بنحو 3 في المائة خلال تعاملات أمس، بعد أن تحركت السعودية وتعهدت بتقييد الصادرات بدءا من الشهر المقبل، في الوقت الذي دعت فيه “أوبك” أعضاءها، إلى زيادة مستوى التزامهم بتخفيضات الإنتاج للمساعدة على تقليص فائض المعروض ودعم أسعار الخام.

جاء هذا الارتفاع عقب إعلان المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة ستقيّد صادرات الخام عند 6.6 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس) بما يقل بنحو مليون برميل يوميا عن المستويات المسجلة قبل عام.

ووافقت نيجيريا طوعا على الانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج من خلال وضع سقف لإنتاجها عند 1.8 مليون برميل يوميا أو تقليصه عندما تستقر إمداداتها عند ذلك المستوى. ونيجيريا التي تنتج 1.7 مليون برميل يوميا في الآونة الأخيرة معفاة من تخفيضات الإنتاج.

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