سيارة كهربائية لـ”تويوتا” سريعة الشحن.. تعرف على موعد الطرح

ذكرت تقارير صحفية، أن شركة “تويوتا موتور كورب” أكبر منتج للسيارات في اليابان تطور حاليا سيارة كهربائية مزودة ببطارية سريعة الشحن.

وذكرت صحيفة “شانيشي شيمبيون” أنه من المتوقع طرح السيارة الجديدة في اليابان عام 2022 ويمكن أن تستخدم السيارة الجديدة بطاريات صلبة ذات مدى أطول. كما أن البطاريات الصلبة أطول عمرا وأكثر أمنا من بطاريات الليثيوم المؤين المستخدمة مع السيارات الكهربائية حاليا. كما تعتزم “تويوتا” إنشاء مصنع لها في الصين لإنتاج هذه البطاريات على نطاق تجاري.

يذكر أن السيارات الكهربائية المتاحة حاليا في السوق تحتاج ما بين 30 دقيقة و12 ساعة لكي يتم شحن بطاريتها بالكامل. يذكر أن سرعة الشحن وحجم البطارية عوامل حاسمة بالنسبة لأداء البطارية والزمن اللازم لشحنها. يذكر أن معدل قبول الطاقة للبطاريات يمكن أن يتنوع مع الطرز المختلفة للسيارات الكهربائية.

وتعمل سيارات “تويوتا بريوس إي.في” الكهربائية و”مرسيدس جي.إل.إي 550 إي” ببطارية بمعدل قبول طاقة قدره 3ر3 كيلووات في حين تعمل السيارة “تويوتا راف4” ببطارية بمعدل 6ر9 كيلووات والسيارة “تيسلا إس 10 دال” ببطارية بمعدل 2ر19 كيلووات.