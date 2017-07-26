شاهد.. عراقي يتحدى السعوديين في لهجاتهم !!

قليل من السعوديين من يستطيعون إتقان جميع لهجات المناطق، إلا أن اللافت شاب عراقي، اسمه محمد الشمري، استطاع في فيديو قصير شرح بعض مفردات الكلمات في مناطق متنوعة في السعودية، وكذلك أجاد التحدث بها.

وأوضح الشمري ضيف “تفاعلكم” الذي يبث في شاشة العربية: “لم أتوقع هذا الانتشار الكبير خلال 48 ساعة، لدي متابعون في سناب شات، وعندما فكرت بأخذ الموضوع إلى يوتيوب انتشر أيضاً بشكل قوي”.

وحول كيفية تعلمه اللهجة قال: “أقاربي وأصحابي في السعودية، وتواصلي معهم هو من أوصلني لتعلم اللهجات من مناطق متفرقة من السعودية بما فيها النطق”.

وأضاف: “منذ صغري وأنا أتكلم اللهجة السعودية، لكن من الممكن تطوير هذه الفكرة مستقبلا لتشمل دولا عدة”.