 تعرف على هذا التطبيق .. يوفر طاقة إضافية للبطارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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تعرف على هذا التطبيق .. يوفر طاقة إضافية للبطارية

تعرف على هذا التطبيق .. يوفر طاقة إضافية للبطارية
المناطق - وكالات

أطلقت شركة كاسبرسكي لاب تطبيقها الجديد Battery Life، الذي صمم لنجدة مستخدمي الأجهزة المحمولة في اللحظات الحرجة حينما ينخفض مؤشر البطارية في أكثر اللحظات حاجة إليها.

ويقوم التطبيق بتحليل جميع التطبيقات على جهاز المستخدم ويحدد منها تلك التي تستهلك معظم الطاقة، ويعد ذلك أمرا مهما على نحو خاص، إذ أن 96 في المائة من التطبيقات تعمل في الخلفية، حتى لو لم يقم المستخدم بتشغيلها.

ويمكن للتطبيق أن يوقف استهلاك الطاقة بلمسة واحدة، وبالتالي تمديد عمر بطارية الجهاز، كذلك سيظهر التطبيق رسالة للمستخدم إذا بدأ أي تطبيق باستهلاك طاقة أكثر من المعتاد.

ويتميز التطبيق بقدرته على حساب الوقت المتبقي قبل انتهاء شحن بطارية الهاتف الذكي تماما.

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