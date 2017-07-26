طائرات التحالف تسحق تمركزات للانقلابيين بـ60 غارة في اليمن

شنت طائرات التحالف العربي أكثر من 60 غارة جوية شملت تمركزات الانقلابيين في عدد من المناطق اليمنية؛ وذلك على مدار الساعات القليلة الماضية.

وقالت مصادر عسكرية إن طائرات التحالف شنت أكثر 15 غارة على المخا ومنطقة الهاملي بمديرية موزع.

وفي تعز شُنت غارة على تمركز الحوثيين في منطقة الكدحة في مديرية المعافر و3 غارات على منطقة العريش في البرح بمديرية مقبنة محافظة تعز.

كما شنت طائرات التحالف غارتين على مواقع الميليشيات في منطقة بركان بالمديرية، ومثلهما على مديرية شدا في مدينة تعز.

وفي صعدة معقل الحوثيين شنت طائرات التحالف 4 غارات على المجمع الحكومي بمدينة صعدة، وغارتين على البنك المركزي وسط المدينة، وغارة على مبنى التأمينات، كما شنت غارتين على قهرة النص بمديرية سحار.

وفي محافظة عمران قصفت طائرات التحالف منطقة عجمر بمديرية حوث، وشنت غارتين أخريين على بوابة اللواء التاسع بالمدينة، ومثلهما على المجمع الحكومي بمديرية بني صريم.

وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف شن 4 غارات على معسكر السواد و5 غارات على منطقة صرف بأمانة العاصمة، كما شن غارة على جبل هيلان في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وفي الحديدة، شنت طائرات التحالف 4 غارات على مواقع الحوثيين في مديرية عبس، و13 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، و3 غارات على موقع المخروق في نجران.