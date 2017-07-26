دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية وصيانة الجوالات بجامعة حائل.. سجل الآن

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بجامعة حائل، عن بدء التسجيل في البرامج التدريبية الصيفية في مسارات اللغة الإنجليزية والتنمية المهنية وصيانة الجوالات، للعام الجامعي 1437-1438هـ.

وقال الدكتور سليمان الثويني، عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر، إن الدورات التدريبية تستهدف البنين والبنات من المرحلة الابتدائية في برامج متخصصة بإشراف تربويين يقدمون برامج في مسارات اللغة الإنجليزية تتناسب مع قدرات المتقدمين للدورات.

كما ستقدم دورات في صيانة الجوالات مقابل رسوم مالية تدفع بالمتدربين للالتحاق في سوق العمل بعد تأهيلهم وتدريبيهم، وبرامج مجانية ضمن حزمة مهارات التنمية والريادة.

وللتسجيل والاطلاع على الدورات التدريبية، النقر على الرابط التالي:

http://uohapp.uoh.edu.sa/dcsce/Tcs/tcsched.aspx