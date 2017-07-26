 إدارة “تعليم الجوف” تنظم برنامج يومي ثقافي وترحيبي لسفراء العزم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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إدارة “تعليم الجوف” تنظم برنامج يومي ثقافي وترحيبي لسفراء العزم

إدارة “تعليم الجوف” تنظم برنامج يومي ثقافي وترحيبي لسفراء العزم
الجوف : محمد الحسن

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جوف ممثلة بإدارتي التوجيه والإرشاد للبنين والبنات برنامج ثقافي وترفيهي لسفراء العزم تتناسب مع مدة زيارتهم للمنطقة.
وبدأ البرنامج لسفراء العزم باستضافة نادي العروبة الرياضي بالجوف لأبناء الأبطال واطلعوا من خلال الزيارة على كافة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والوطنية التي تخدم شباب الوطن.
وزار سفراء العزم الآثار في المنطقة والمتحف الوطني وصاحبهم مرشد سياحي وضح لهم تاريخ الآثار، المكتشفات الأثرية في المنطقة.
وتابعوا برنامج الزيارات لنادي الحي بثانوية الجزيرة واليوم التالي لنادي الحي بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل وتنظيم برنامج ترحيبي متكامل لهم .
ورعت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع الحفل الترحيبي والترفيهي أقامه نادي الفنار الموسمي، ويحتوي على أركان ثقافية وإجتماعية، واشادت الشايع بدور ابائهن الأبطال في الذود عن حياض الوطن.
واستقبل نادي الحي بدومة الجندل سفيرات العزم بأمسية شعرية ومسابقات ثقافية متنوعه .
وأوضحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذة صباح بنت هليل الفارس حرص إدارة تعليم الجوف على تنظيم البرنامج بالتوافق رؤية 2030 في تحقيق المشاركة المجتمعية، عن طريق التعاون وتنمية روح العطاء وحب العمل التطوعي.
وشارك إعلاميو المستقبل الطالبة جزل بنت يوسف الرويلي وشادن زياد السالم بالفقرات الترحيبية والشعر والمقابلات مع سفراء العزم.

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