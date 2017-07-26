 (الوليد) ينير منزل مدير الإعلام التربوي ” يحيى عطيف” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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(الوليد) ينير منزل مدير الإعلام التربوي ” يحيى عطيف”

(الوليد) ينير منزل مدير الإعلام التربوي ” يحيى عطيف”
المناطق - جازان

رزق مدير إدارة الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ يحيى بن محمد عطيف بمولود اتفق وحرمه على تسميته “الوليد”.
صحيفة “المناطق” تهنئ العطيف على المولود سائلين الله تعالى أن يبارك له في المولود وأن يقر به أعين والديه وجعله الله من مواليد السعادة والهناء “بارك الله لك بالموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره”.

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