(الوليد) ينير منزل مدير الإعلام التربوي ” يحيى عطيف”

رزق مدير إدارة الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ يحيى بن محمد عطيف بمولود اتفق وحرمه على تسميته “الوليد”.

صحيفة “المناطق” تهنئ العطيف على المولود سائلين الله تعالى أن يبارك له في المولود وأن يقر به أعين والديه وجعله الله من مواليد السعادة والهناء “بارك الله لك بالموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره”.