الظفيري يدشن أندية الحي الجديدة بحفر الباطن

دشن مساعد مدير تعليم حفر الباطن للشؤون التعليمية الأستاذ ماطر بن عويد الظفيري مساء أمس أندية الحي الجديدة في مدرستي عبدالرحمن الغافقي وقرطبة , كما افتتح نادي الحي بابتدائية عبد الرحمن الغافقي بالمحافظة، بحضور رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة الأستاذ فهد بن زايد الشمري ومشرف النشاط الاجتماعي الأستا محمد بن خلف الشمري وعدد من القيادات التربوية.

وقام الظفيري عقب الافتتاح بجولة على مرافق النادي اطلع خلالها على البرامج والخدمات التي تستهدف جميع الفئات العمرية، والتي تتضمن برامج رياضية وترفيهية وثقافية لمرتادي النادي من الطلاب والمواطنين من أبناء الحي وتعود عليهم بالنفع والفائدة داعياً أولياء الأمور والطلاب لزيارة النادي والاطلاع على خطة برامجهم وما يقدمونه من فعاليات تربوية.

فيما قال رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ فهد بن زايد الشمري أن تدشين الأندية الجديدة تأتي استمراراً لنهج الوزارة في إيجاد محاضن تربوية لأبنائنا الطلاب والطالبات وتشغل أوقاتهم فيما يفيد ويطور مهاراتهم سائلاً الله للزملاء التوفيق والسداد وأن يقدموا مايثري طلابنا الأعزاء.

وأوضح مدير النادي بابتدائية عبدالرحم الغافقي الأستاذ عبد الله بن أسعد العنزي أن نادي الحي يهدف إلى تنمية المهارات والهوايات المختلفة لكافة شرائح المجتمع، مثمناً الدور الذي تقدمه إدارة التعليم بالمحافظة، داعياً أفراد المجتمع إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من البرامج والفعاليات التي يقدمها النادي.