إقامة مبادرة “تعزيز الصحة ” بمشاركة 45 مثقف وممارس صحي بالشرقية

شارك 45 مثقف وممارس صحي من صحة الشرقية والأحساء وحفر الباطن في البرنامج التدريبي مبادرة تعزيز الصحة والتمكين المجتمعي نظمته الإدارة العامة لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي بالتعاون مع إدارة الصحة العامة بصحة الشرقية والتي انطلقت الأحد واستمرت 3 أيام واستضافتها صحة الشرقية.

وأكدت الصحة في الشرقية انه قد افتتحت فعاليات البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى رفع كفاءة المثقفين والممارسين الصحيين في المناطق والمحافظات ضمن خطة اعداد ١٠٠ مثقف وممارس صحي لإطلاق ١٠٠ عيادة تثقيف صحي وتفعيل برنامج التمكين المجتمعي حول مناطق المملكة بنهاية عام ٢٠١٧ م. ضمن مبادرات تطوير الرعاية الصحية الأولية ، والتي تضم التثقيف الصحي الإكلينيكي والتمكين المجتمعي للمساهمة في رفع الوعي الصحي للمجتمع من خلال تفعيل دور المثقف الصحي داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى تفعيل برنامج التمكين المجتمعي داخل الأحياء.

وبينت صحة الشرقية أن مديرة التثقيف الإكلينيكي بالوزارة ألقت محاضرة تعريفية عن البرنامج أوضحت من خلالها أن التثقيف الصحي أحد العناصر الأساسية التي تتألف منها الرعاية الصحية الأولية ، وأن الشخص الذي يقوم بإيصال المعلومات وتثقيف الأخرين، هو المثقف الصحي الذي يمتلك المعلومات الصحية الصحيحة، وقد تم تدريبه تدريبا كافيا لإيصال تلك المعلومات إلى الأفراد بقدراته الخاصة.

وبينت أهمية التثقيف الصحي للفرد والمجتمع، والتي من أهدافه العمل على نشر المفاهيم الصحية السليمة في المجتمع، وتحسين صحة الفرد والمجتمع، وجعل الأفراد قادرين على تحديد مشاكلهم الصحية، ومساعدتهم في حلها، ترسيخ السلوكيات الصحية والسليمة لدى الفرد، التقليل من نسبة الأمراض والوفيات، العمل على تحسين حياة الفرد والمجتمع.