الإطاحة بـ 3 مواطنين مسلحين قاوموا دورية أمن وتحصنوا بأحد منازل الخبر

استوقف إحدى دوريات الأمن بمحافظة الخبر أثناء قيامها بعملها بمحاولة، مركبة مشتبه فيها تقل 3 مواطنين، إلا أن قائد المركبة رفض الوقوف وقام بالهرب والاصطدام بإحدى المركبات، وبعدها تحصنوا في أحد المنازل استنجد أصحابها برجال الأمن ، ليتم القبض عليهم بعدها والعثور بحوزتهم على سلاح ناري ومادة مخدرة.

وأوضح مساعد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول بين أوساط مواقع التواصل الاجتماعي الذي أُظهر فيه قيام إحدى دوريات الأمن بمحاولة لاستيقاف مركبة رفض قائدها الاستجابة والوقوف، فعليه نوضح حقيقة ذلك بأنه وفي وقت سابق لاحظت إحدى دوريات الأمن بمحافظة الخبر وذلك أثناء قيامها بعملها لمركبة مشتبه فيها ، وأثناء استيقافه للتأكد منه رفض الوقوف وتوجه إلى مكان غير معلوم ، حيث جرى التعميم على المركبة.

وبين أنه في وقت وجيز تمكنت فرق دوريات الأمن من ملاحظة المركبة وبمحاولة استيقافه رفض الوقوف وقام بالهرب والاصطدام بإحدى المركبات المارة .

وأضاف أن الجناة قامو بعد استيقافهم بالتحصن بأحد المنازل الذي استنجد صاحبها برجال الأمن للقبض عليهم والذي تبين بأنهم ثلاثة مواطنين بالعقد الثالث من العمر ومن خلال تفتيشهم عُثر بحوزتهم على سلاح ناري ومادة يشتبه بأن تكون مخدرة ، حيث جرى استكمال الإجراءات الأولية بحقهم وبعثهم لفرع النيابة العامة بحكم الإختصاص .