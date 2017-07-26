 مجلس النواب الأمريكي يوافق بأغلبية ساحقة بفرض عقوبات على روسيا وإيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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مجلس النواب الأمريكي يوافق بأغلبية ساحقة بفرض عقوبات على روسيا وإيران

مجلس النواب الأمريكي يوافق بأغلبية ساحقة بفرض عقوبات على روسيا وإيران
المناطق_القاهرة

طالبت هيئة كبار العلماء في الأزهر بجمهورية مصر العربي دول العالم ومن ومنظمة اليونيسكو والهيئات الإسلامية والعالمية ومنظمات حقوق الإنسان بالقيام بواجبها نحو تحرير بيوت الله في القدس وفلسطين، محذرا العالم كله من السكوت عن هذه الممارسات العدوانية التي تهدد السلام في العالم.

ووصفت الهيئة الإجراءات التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الحرم القدسي بأنها باطلة شرعًا وقانونًا، ولا تستند إلى أي مبدأ إنساني أو حضاري.

جاء ذلك في ختام اجتماع هيئة كبار العلماء بالزهر الذي عُقد بالقاهرة اليوم برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وأعلن الأزهر عن عقد مؤتمر عالمي عن القدس في أواخر شهر سبتمبر المقبل، على أن يسبقه التواصل والتنسيق مع المؤسسات والهيئات ذات الشأن.

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