 الصحة: حملات التوعية بخطر التهاب الكبد تستهدف الأطباء والممرضين والصيادلة والمدرسين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الصحة: حملات التوعية بخطر التهاب الكبد تستهدف الأطباء والممرضين والصيادلة والمدرسين مجلس النواب الأمريكي يوافق بأغلبية ساحقة بفرض عقوبات على روسيا وإيران الإطاحة بـ 3 مواطنين مسلحين قاوموا دورية أمن وتحصنوا بأحد منازل الخبر إقامة مبادرة “تعزيز الصحة ” بمشاركة 45 مثقف وممارس صحي بالشرقية الظفيري يدشن أندية الحي الجديدة بحفر الباطن (الوليد) ينير منزل مدير الإعلام التربوي ” يحيى عطيف” إدارة “تعليم الجوف” تنظم برنامج يومي ثقافي وترحيبي لسفراء العزم دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية وصيانة الجوالات بجامعة حائل.. سجل الآن نائب أمير الجوف..طموحنا في تحقيق رؤية المملكة 2030 لا سقف له نائب أمير الجوف يوجه بتطوير واستثمار بحيرة دومة الجندل مسؤول يمني: كل من مولتهم قطر لديهم عداء واضح ضد المملكة طائرات التحالف تسحق تمركزات للانقلابيين بـ60 غارة في اليمن

الصحة: حملات التوعية بخطر التهاب الكبد تستهدف الأطباء والممرضين والصيادلة والمدرسين

الصحة: حملات التوعية بخطر التهاب الكبد تستهدف الأطباء والممرضين والصيادلة والمدرسين
المناطق_الرياض

أوضحت وزارة الصحة أن خطر العدوى بالتهاب الكبد (أ) و(هـ) يرتبط بنقص المياه الصالحة للشرب، وسوء الصرف الصحي والنظافة العامة، مشيرة إلى أنه لا يمكن ظهور التهاب الكبد (د) من دون الإصابة المسبقة بالتهاب الكبد (ب)، وتنتقل فايروسات التهاب الكبد (ب) و(د) عن طريق الاتصال بسوائل الجسم المختلفة للمصاب وأشارت إلى أن جميع المصابين تقريباً يتعافون من التهاب الكبد الفايروسي (أ)، ويكتسبون مناعة ضده مدى الحياة.

ولفتت الوزارة إلى أن فايروسات التهاب الكبد (ب) و(ج) و(د) منقولة بالدم، وتنتقل من خلال مشاركة الأدوات الحادة من دون تعقيم، وممارسات الحقن غير الآمنة، وعدم كفاية تعقيم المعدات الطبية، ونقل الدم ومنتجاته كما لا ينتشر فايروس التهاب الكبد (ج) عن طريق لبن الثدي، أو الطعام، أو المياه، أو عن طريق المخالطة العابرة، أو مشاركة الأطعمة والمشروبات مع المصاب، مشيرة إلى أنه للوقاية من الفايروسات (ج) و(د)، يوصى بأخذ لقاحات التهاب الكبد (أ) و(ب).

وذكرت الوزارة أن المستهدفين بحملات التوعية لتجنب العدوى والإصابة بالمرض الذي يصل إلى حد التليف أو السرطان «المرضى المصابون بالتهاب الكبد الفايروسي» هم أُسر المصابين والعاملون في المجال الصحي من الأطباء، والممرضين والصيادلة، والمثقفين الصحيين، والعاملون في المجال التعليمي كالمدرسيين والمشرفين الاجتماعيين، وغيرهم وجميع صانعي القرارات الصحية والجمعيات والمنظمات الصحية وجميع شرائح المجتمع.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>