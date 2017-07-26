مجلس الشيوخ الاميركي يوافق على مناقشة الغاء (اوباماكير)

وافق مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء بفارق صوت واحد على بدء مناقشة الغاء نظام “اوباماكير” للرعاية الصحية، مستهلا بذلك نقاشا يستمر اياما عدة حول ملف تسبب بانقسام الغالبية الجمهورية منذ اشهر. ويشكل ذلك اول انتصار للرئيس دونالد ترامب الذي حض اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على تجاهل خلافاتهم وانجاز هذه الخطوة التي تتعثر منذ اشهر. وسرعان ما وصف ترامب تصويت مجلس الشيوخ بانه “خطوة كبيرة”. وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في حديقة البيت الابيض ان “هذه كانت خطوة كبرى”، واصفا اوباماكير ب”الكارثة على الشعب الاميركي”. وكان ترامب اصدر قبيل المؤتمر الصحافي بيانا وصف فيه التصويت بأنه “خطوة عملاقة”. واضاف الرئيس “اود تهنئة الشعب الاميركي لاننا سنوفر لكم تغطية صحية رائعة وسنتخلص من اوباماكير الذي بصراحة كان يجب التخلص منه منذ مدة طويلة”. وايد خمسون عضوا بدء المناقشة في حين رفضها خمسون اخرون، مما اضطر نائب الرئيس مايك بنس للتصويت من اجل ترجيح الكفة لصالح المؤيدين، الامر الذي يجيزه له الدستور في حال تساوي الاصوات.