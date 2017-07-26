 مجلس الشيوخ الاميركي يوافق على مناقشة الغاء (اوباماكير) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مجلس الشيوخ الاميركي يوافق على مناقشة الغاء (اوباماكير) كندية تعيش وحيدة في جزيرة لمدة 40 عاما الصحة: حملات التوعية بخطر التهاب الكبد تستهدف الأطباء والممرضين والصيادلة والمدرسين مجلس النواب الأمريكي يوافق بأغلبية ساحقة بفرض عقوبات على روسيا وإيران الإطاحة بـ 3 مواطنين مسلحين قاوموا دورية أمن وتحصنوا بأحد منازل الخبر إقامة مبادرة “تعزيز الصحة ” بمشاركة 45 مثقف وممارس صحي بالشرقية الظفيري يدشن أندية الحي الجديدة بحفر الباطن (الوليد) ينير منزل مدير الإعلام التربوي ” يحيى عطيف” إدارة “تعليم الجوف” تنظم برنامج يومي ثقافي وترحيبي لسفراء العزم دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية وصيانة الجوالات بجامعة حائل.. سجل الآن نائب أمير الجوف..طموحنا في تحقيق رؤية المملكة 2030 لا سقف له نائب أمير الجوف يوجه بتطوير واستثمار بحيرة دومة الجندل

مجلس الشيوخ الاميركي يوافق على مناقشة الغاء (اوباماكير)

مجلس الشيوخ الاميركي يوافق على مناقشة الغاء (اوباماكير)
المناطق_وكالات

وافق مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء بفارق صوت واحد على بدء مناقشة الغاء نظام “اوباماكير” للرعاية الصحية، مستهلا بذلك نقاشا يستمر اياما عدة حول ملف تسبب بانقسام الغالبية الجمهورية منذ اشهر. ويشكل ذلك اول انتصار للرئيس دونالد ترامب الذي حض اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على تجاهل خلافاتهم وانجاز هذه الخطوة التي تتعثر منذ اشهر. وسرعان ما وصف ترامب تصويت مجلس الشيوخ بانه “خطوة كبيرة”. وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في حديقة البيت الابيض ان “هذه كانت خطوة كبرى”، واصفا اوباماكير ب”الكارثة على الشعب الاميركي”. وكان ترامب اصدر قبيل المؤتمر الصحافي بيانا وصف فيه التصويت بأنه “خطوة عملاقة”. واضاف الرئيس “اود تهنئة الشعب الاميركي لاننا سنوفر لكم تغطية صحية رائعة وسنتخلص من اوباماكير الذي بصراحة كان يجب التخلص منه منذ مدة طويلة”. وايد خمسون عضوا بدء المناقشة في حين رفضها خمسون اخرون، مما اضطر نائب الرئيس مايك بنس للتصويت من اجل ترجيح الكفة لصالح المؤيدين، الامر الذي يجيزه له الدستور في حال تساوي الاصوات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>