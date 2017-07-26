 كندية تعيش وحيدة في جزيرة لمدة 40 عاما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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كندية تعيش وحيدة في جزيرة لمدة 40 عاما

كندية تعيش وحيدة في جزيرة لمدة 40 عاما
المناطق_وكالات

عاشت زوي لوكاس – 67 عامًا – أكثر من أربعين سنة على جزيرة سابل الكندية التي يبلغ طولها أكثر من 26 ميلًا وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وكان السكان الآخرون في الجزيرة هم مجموعة مكونة من 400 حصان و300 ألف عجل بحر و350 فصائل متنوعة من الطيور. وقالت لوكاس إنها تكيفت مع الحياة على الجزيرة ولم تشعر قط بالوحدة. وأضافت أن الأدوات الرئيسية التي أبقتها معها كانت عبارة عن لوحة لتدوين الملاحظات ومنظار لمتابعة الحيوانات البرية على الشواطئ البرية.
ولاحظت الكثير من الأشياء الغريبة من خلال عدسات المنظار وكانت أهمها ظهور رجل صناعية على الشاطئ. يذكر أن لوكاس القادمة من مدينة هاليفاكس الكندية قد زارت جزيرة سابل في العام 1971. وقد قالت إن سبب مجيئها الأساسي هو إعجابها بالخيول وطبيعة المكان.

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