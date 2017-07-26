 قرقاش: الخطاب القطري مكابر وعالي الصوت ويفتقد النفس الخليجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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قرقاش: الخطاب القطري مكابر وعالي الصوت ويفتقد النفس الخليجي

قرقاش: الخطاب القطري مكابر وعالي الصوت ويفتقد النفس الخليجي
المناطق_وكالات

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس الثلاثاء، إن الخطاب القطري الحالي مكابر وعالي الصوت ويفتقد إلى النفس الخليجي التقليدي،مشيرا إلى أنه “خطاب يفتقد الصراحة مع ماضيه وممارسته،بل يريد أن يفرض تسويته بشروطه”.
ووصف مظلومية التصريحات القطرية بالأمر “المذهل” لعدم وجود شعور التحمل بالمسؤولية وهو أمر غائب تماما علن السلوك القطري الحالي، مردفا: “وكأن الدول الأربع (الداعية لمكافحة الإرهاب) اتخذت إجراءتها لأن المنطقة بحاجة لمزيد من التوتر.”
وقال قرقاش في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه “بقدرة قادر أصبحت مكافحة الإرهاب والسيادة وعدم التدخل أولويات قطرية، كم نود أن نصدق الطرح الإعلامي الجديد ولكن السجل ماثل أمامنا بكل مآساوية”.
وأوضح قرقاش أن “الخروج من الأزمة يعرقله عدم الإقرار بضررك (النظام القطري) على جيرانك، وغياب الموضوعية يقود لتعقيد الأزمة في دهاليز الشكاوى، (وهو) طريق مظلم لن يؤدي إلى نتيجة”.

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