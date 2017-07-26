 بالفيديو…كائن غريب يطير فوق سماء بريطانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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بالفيديو…كائن غريب يطير فوق سماء بريطانيا

بالفيديو…كائن غريب يطير فوق سماء بريطانيا
المناطق_وكالات

نتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد ظهور كائن أسود يتحرك بين السحب ويتخذ أشكالا مختلفة، وهو ما أثار حيرة البريطانيين، وظل بلا تفسير.

وأكدت صحف بريطانية، أنه أثناء ممارسة الرياضة يوم الاثنين الماضي، التقط #راكب الأمواج كيفر كريشنان مشهدا لكائن أسود متلألئ ظهر في السماء وهو يتحول إلى أشكال وأحجام مختلفة، وكأنه سرب من الطيور.

وأوضحت: في نفس اليوم وعلى الطريق السريع ” أيه 30″، التقط المصور شاين هوس، نفس المشهد في مقاطعة كورنوول جنوب غرب إنجلترا، واعتبره كائنا قادما من الفضاء، وهو يظهر ويختفي ثم يتشكل مرة أخرى، وتساءل هوس على موقع ” تويتر”: “ما هذا ؟ هل هي سفينة قادمة من الفضاء تطير فوق طريق إيه 30 ؟”.

وتعددت الشرائط المصورة لنفس المشهد، وتعددت معها التفسيرات، ومنها أن كائنات الفضاء اختارت مقاطعة كورنوول للهبوط على الأرض، بعد ظهور عدة فيديوهات من كورنوول.

من جهته، قال مركز مشروع عدن وهو مجمع بيئي صناعي ضخم في إنجلترا، إن حقيقة الشكل الذي كان يتحرك في سماء إنجلترا، توجد في الفضاء الخارجي، دون تقديم المزيد من التفسير.

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