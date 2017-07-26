 طقس حار على معظم مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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طقس حار على معظم مناطق المملكة

طقس حار على معظم مناطق المملكة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض والأجزاء الشرقية من منطقة نجران كذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر. في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة وطقس معتدل مع فرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة والطائف. كما يتوقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وتبوك ، في حين يبقى الطقس حار على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شرق المملكة .

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