طقس حار على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض والأجزاء الشرقية من منطقة نجران كذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر. في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة وطقس معتدل مع فرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة والطائف. كما يتوقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وتبوك ، في حين يبقى الطقس حار على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شرق المملكة .