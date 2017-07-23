 البحرين تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الممارسات الإسرائيلية بالقدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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البحرين تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الممارسات الإسرائيلية بالقدس

البحرين تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الممارسات الإسرائيلية بالقدس
المناطق_وكالات

دعت مملكة البحرين إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل لوقف الممارسات الإسرائيلية الخطيرة واحترام المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بوضعية مدينة القدس ، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته وضمان احترام حرية العبادة لأبناء الشعب الفلسطيني .

وأدانت في الكلمة التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي أمام مجلس الأمن خلال المناقشة المفتوحة حول بند الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين يوم امس ، قيام إسرائيل بمنع إقامة الصلاة بالحرم القدسي في خطوة تتناقض تمامًا مع حرية ممارسة الشعائر الدينية في المسجد الأقصى، وتمثل انتهاكاً صارخاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم ، معربا عن قلقه وأسفه تجاه أحداث العنف التي وقعت بساحة المسجد الأقصى، مشددا على ضرورة فتح المسجد الأقصى فوراً أمام المصلين.

وجدد التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولويات البحرين، التي تدعم المساعي الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية يقوم على حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة ومبادرة السلام العربية، لافتا النظر إلى إن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة سيظل مرتبط بشكل مباشر باستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة المتمثلة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية، ووقف إسرائيل أنشطتها الاستيطانية كافة .

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