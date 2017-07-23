 النادي الموسمي بجرب يختتم دورة صيانة الجوال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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النادي الموسمي بجرب يختتم دورة صيانة الجوال

النادي الموسمي بجرب يختتم دورة صيانة الجوال
المناطق_الباحة
اختتم النادي الموسمي بمدرسة الامام أبو عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم بجرب  دورة صيانة الجوال
حيث عرض المدرب فني الصيانة فواز سفر محمد الغامدي لاول من يبدأ مشروعه من المتدربين المساهمة معه وتجهيز المشروع له بسعر التكلفة للجملة
فيما قدم مدير النادي الموسمي  سفر بن سعد بن عايش دعم لاول من يبدأ مشروعه في جرب
الجدير بالذكر ان النادي اجرى استبانة للمتدربين حول الدورة فكانت النتائج مبهرة بنسبة الرضا والاستفادة العالية
مدير النادي شكر  شريك النجاح محلات عباقرة الصيانة وفني الصيانة  فواز سفر الغامدي وتمنى للمدربين التطبيق للدورة وان يرى مشاريع حقيقية في السوق

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