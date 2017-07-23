الممثل دانيال كريج يعود لتجسيد شخصية جميس بوند

يعود الممثل البريطاني دانيال كريج لتجسيد شخصية جيمس بوند في فيلم جديد، رغم أنه كان قد صرح في وقت سابق إنه لن يفعل ذلك مطلقاً.

وكان أخر فيلم جسد فيه دانيال شخصية جيمس بوند قد عرض عام 2015.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز فى تقرير لها أن دانيال 49 عاماً سيعود لتجسيد هذه الشخصية مجدداً.

ونقلت الصحيفة عن شخصين على إطلاع بالأمر: إن “الاتفاق تم بالفعل “بشأن عودة دانيال لتجسيد بوند في فيلم سيعرض عام 2019 “.

وكانت شركة إيون للإنتاج التي تقوم بإنتاج أفلام بوند، وشركة متروجولدين ماير، التي تحمل حقوق ملكية سلسلة أفلام بوند، قد أعلنتا أمس الأول الاثنين أنه سوف يتم عرض أحدث أفلام بوند في دور السينما الأمريكية في الثامن من نوفمبر 2019 .

وسيقوم بكتابة الفيلم الجديد نايل بورفيس وروبرت وادي، وهما من كتبا أفلام سابقة بسلسلة بوند، تشمل أربعة أفلام قام ببطولتها دانيال وحققت نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر.

ويشار إلى أنه تردد في وقت سابق أن شركة إنتاج أفلام بوند تبحث عن بديل لدانيال. ومن الممثلين الذين تم ترشيحهم لهذا الدور توم هيدلستون وإدريس ألبا.