 القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً في الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“العدل الأوروبية” تقرر إبقاء حركة حماس على لائحة “الإرهاب” بلاغان عبر تطبيق “معاً للرصد” يقودان عمل الرياض لضبط وافدين خالفا قرار التوطين “الشورى” يشارك في الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي حول القدس بلدية الدلم تكرم المشاركين بتنظيم احتفالات أهالي الدلم بعيد الفطر ضبط وافدين سلبا آسيوياً في الرياض لجنة التنمية الاجتماعية القسم النسائي يقيم فعالية الغذاء الصحي تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار مواد إغاثية تركية “منتهية الصلاحية” تثير جدلا واسعا في عدن القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً في الرياض الإمارات تشتري أول شحنة مكثفات أمريكية لتحل محل المكثفات القطرية بيكيه يزيل الغموض حول تغريدته المثيرة للجدل بشأن نيمار ترمب: حزب الله وبدعم من إيران يؤجج الكارثة الإنسانية في سوريا

القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً في الرياض

القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً في الرياض
المناطق_الرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة قتل مواطناً بضربه بخشبة ثقيلة على رأسه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما في مدينة الرياض.

وفيما يلي نص البيان:”أقدم فهد بن مبارك النتيفات – سعودي الجنسية – على قتل معيكل بن حمود القحطاني – سعودي الجنسية -، وذلك بضربه بخشبة ثقيلة على رأسه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الأربعاء بمدينة الرياض”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>