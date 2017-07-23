القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً في الرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة قتل مواطناً بضربه بخشبة ثقيلة على رأسه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما في مدينة الرياض.

وفيما يلي نص البيان:”أقدم فهد بن مبارك النتيفات – سعودي الجنسية – على قتل معيكل بن حمود القحطاني – سعودي الجنسية -، وذلك بضربه بخشبة ثقيلة على رأسه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الأربعاء بمدينة الرياض”.