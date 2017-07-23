 الإمارات تشتري أول شحنة مكثفات أمريكية لتحل محل المكثفات القطرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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الإمارات تشتري أول شحنة مكثفات أمريكية لتحل محل المكثفات القطرية

الإمارات تشتري أول شحنة مكثفات أمريكية لتحل محل المكثفات القطرية
المناطق_الرياض

قال مصدران مطلعان في سوق الطاقة إن الإمارات العربية المتحدة ستستورد أول شحنة مكثفات من الولايات المتحدة بعد اتجاهها لإيجاد بدائل لواردات المكثفات القطرية نتيجة للأزمة القطرية.
وقال المصدران اليوم الأربعاء إن شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” اشترت شحنة مكثفات أمريكية عبر مناقصة على أن تصل في “سبتمبر” أيلول.
وقال أحد المصدرين إن حجم الشحنة غير معروف لكنها ستصل في ناقلة عملاقة يمكن أن تحمل ما يصل إلى مليوني برميل.
وأوقفت الإمارات واردات المكثفات من قطر بعدما قطعت هي والمملكة ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة نتيجة لاستمرار النظام القطري في دعم الإرهاب واستضافة رموزه.
وكانت أدنوك تستورد ما بين “مليون و1.5 مليون” برميل من المكثفات القطرية شهريا في إطار اتفاق مع قطر للبترول.
والمكثفات منتج ثانوي لإنتاج الغاز الطبيعي والنفط ويعالج في وحدات التكرير لإنتاج النفتا بشكل أساسي وهي مادة بتروكيماوية خام.

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