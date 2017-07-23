 مواد إغاثية تركية “منتهية الصلاحية” تثير جدلا واسعا في عدن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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مواد إغاثية تركية “منتهية الصلاحية” تثير جدلا واسعا في عدن

مواد إغاثية تركية “منتهية الصلاحية” تثير جدلا واسعا في عدن
المناطق_عدن

أثارت السفينة التركية التي وصلت إلى محافظة عدن اليمنية، يوم الثلاثاء، وتحمل على متنها مواد إغاثية جدلاً واسعاً في الشارع اليمني لاسيما في عدن، بعد أن اتضح أنها تحتوي على مواد فاسدة وأخرى منتهية الصلاحية منذ سنوات.
وبثت وسائل إعلام يمنية محلية في عدن صوراً للمواد الإغاثية التركية التي تم تفريغها حديثاً في ميناء عدن، والتي اتضح أنها تحتوي مواد فاسدة وأخرى منتهية الصلاحية كما تداولت وسائل إعلام اليمنية عن وجود شحنة أسلحة بداخلها .
وسببت هذه الحادثة ردود أفعال غاضبة في عدن، حيث علق رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” المحلية “فتحي بن لزرق” عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا “إن من يصدر الموت لن يزرع الحياة” ، مشيراً إلى أن “تركيا دولة راعية ومصدرة للإرهاب، ولن تقدم شيئاً لأي دولة عربية سوى الإرهاب فقط” على حد تعبيره.
بدوره اعترف رئيس الهلال الأحمر التركي “كرم كينيك” بوجود خطأ وصفه بالـ”صغير” أدى الى إرسال مواد منتهية الصلاحية الى مدينة عدن في اليمن.

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